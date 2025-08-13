Vocalelli: "Sono arrivati Modric, Ricci e Jashari: il centrocampo è completo"

Il mercato del Milan ha visto grandi movimenti a centrocampo. Fuori Reijnders e dentro Ricci, Modric e Jashari. Il giornalista Alessandro Vocalelli ne parla così nel suo intervento a Radio Radio. Queste le sue parole:

“Io penso che il Milan sia molto migliorato. La perdita vera è quella di Reijnders, mentre Theo, che l’anno scorso ha fatto male, è stato sostituito da uno molto bravo. Sono arrivati Modric, Ricci e Jashari: il centrocampo è completo. Se prendono un altro attaccante, credo che il Milan possa essere la prima alternativa - a distanza - a Inter e Napoli”.