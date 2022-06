Esterno destro acquisto fondamentale. Messias-Saelemakers, un posto per due.

MilanNews.it

La poca qualità che il Milan offre sulla propria trequarti mette in mostra sempre di più il grande lavoro che mister Pioli ha svolto in questa stagione. Se da una parte il solo Rafael Leao ha portato il Milan a vincere lo scudetto con gol pesanti e assist importanti, dalla parte opposta, inutile nasconderlo, c'è un problema importante; Saelemaekers e Messias non hai mai convinto a pieno in questa stagione, mostrando entrambi grandi difficoltà nei momenti difficili della stagione. Per questo, la dirigenza rossonera dovrà sicuramente intervenire per colmare un buco - qualitativamente parlando - lasciato da entrambi.

Asensio possibile?

Risposta: sì. Come detto poc'anzi, il Milan deve aumentare la qualità sulla trequarti, soprattutto sull'esterno destro. Come anticipato oggi dal Corriere dello Sport, Asensio è un nome che aggrada sia Paolo Maldini, sia Ricky Massara. Il problema non è tanto il costo del cartellino - siamo sui 30 milioni di euro - ma lo stipendio del giocatore: la richiesta è alta e il giocatore non vorrebbe scendere dalle cifre attuali (l'attuale stipendio supera i 5 milioni di euro). Il Milan ci pensa, ma sul tavolo ci sono molte carte e Asensio è una di queste.

Messias-Saelemakers, chi rimane?

Se da una parte l Milan lavora sul prossimo titolare per la fascia destra, dall'altra i rossoneri discutono anche su chi rimarrà a Milano tra Saelemaekers e Messias. Il belga piace alla dirigenza rossonera, ma è anche il giocatore che tra i due ha più mercato; con una sua cessione il Milan farebbe una maxi plusvalezna (il giocatore è costato poco meno di 7 milioni di euro), però perderebbe un calciatore giovane, duttile e con ampi margini di miglioramento. La situazione di Messias, invece, è diversa da quella dell'ex Anderlecht: anche il brasiliano piace, ma la cifra per il riscatto è considerata troppo alta dalla dirigenza, sia per il blasone del Crotone (ora in C), sia per l'età avanzata del giocatore. Dal lato tencico, però, i rossoneri hanno trovato un giocatore in grado di segnare. Le valutazioni saranno fatte e in poco tempo verrà presa una decisione.