FOCUS MN - Chi è Konstantinos Koulierakis, il centrale difensivo nel mirino del Milan

Furlani, missione difensore centrale. Dopo aver sistemato il centrocampo e puntellato l'attacco, il Milan vuole rinforzare anche il reparto difensivo: dopo la cessione di Matteo Gabbia, a livello numerico manca giusto giusto un centrale. Dei nomi sul taccuino di Moncada ci sono, due su tutti: Marco Pellegrino e Konstantinos Koulierakis. Andiamo a scoprire qualche dettaglio sul centrale greco.

PROSPETTIVA

Koulierakis è del 2003. Tradotto: sta per compiere 20 anni. Sarebbe un colpo alla Malick Thiaw, classe 2001, arrivato in rossonero l'estate scorsa. E a soli 19 anni Koulierakis ha collezionato 20 presenze, 2 assist e 1 gol nella quarta miglior difesa del campionato greco, quella del PAOK Salonicco. Non sono numeri clamorosi, ma tipici di un giocatore in evoluzione: il greco ha via via conquistato più minutaggio e più sicurezza nei suoi mezzi, arrivando a uno score personale rispettabilissimo in uno dei club più prestigiosi del suo paese. Così come Thiaw è andato in crescita nella seconda parte di stagione in rossonero, la stessa cosa potrebbe succedere al greco qualora arrivasse a Milano: il tempo di ambientarsi, capire il calcio italiano, ritagliarsi spazio e imparare dai più esperti Tomori e soprattutto Kjaer, il cui ruolo in campo sarà ridotto, ma fuori può aiutare ancora molto.

NUMERI

Giovane, di prospettiva, talentuoso, alto 1.88, mancino (il che non guasterebbe), con esperienza anche in nazionale (2 presenze): sono tutti elementi che hanno portato il PAOK a chiedere al Milan più di 10 milioni per il cartellino del difensore centrale. I rossoneri puntano ad abbassare il prezzo sotto la soglia della doppia cifra, altrimenti Koulierakis non sarà un giocatore del Milan. Furlani e Moncada si attrezzeranno per la trattativa cercando di prendere una decisione finale sul giocatore, che per le valutazioni che sono già state fatte a Milanelllo, avrebbe il potenziale per vestire la maglia rossonera.