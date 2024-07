Fonseca e l'identikit del nuovo attaccante: "Deve giocare senza spazio negli ultimi 30 metri". Morata il prescelto

La priorità dell'estate di calciomercato del Milan è senza ombra di dubbio l'attaccante, come confermato anche dallo stesso Paulo Fonseca lunedì nel corso della sua conferenza stampa di presentazione a Casa Milan. Rispondendo ad una domanda sui movimenti in entrata del Diavolo, l'allenatore portoghese non ha fatto altro che confermare la narrazione degli ultimi mesi, dicendo che "La priorità è l'attaccante in questo momento". Per molti l'erede perfetto di Olivier Giroud era Joshua Zirkzee, ma l'olandese è oramai il "passato" considerato il fatto che è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Manchester United. Accettata questa decisione, il Milan si sarebbe immediatamente messo alla ricerca di alternative che potessero fare al caso di Paulo Fonseca, profili di numeri 9 selezionati in base al netto e chiaro identikit che l'allenatore portoghese ha dato lunedì mattina.

FONSECA E L'IDENTIKIT DEL NUOVO ATTACCANTE - Paulo Fonseca arriva al Milan dopo un'esperienza piuttosto formativa in Francia, col Lille, dove ha imparato ad adattarsi alla perfezione ai calciatori che aveva a disposizione, arrivando in alcune occasioni a giocare addirittura senza attaccante, come dichiarato anche lunedì in conferenza stampa. Una cosa del genere in rossonero però non accadrà, anche perché è nel DNA del Diavolo avere in rosa un numero 9 di stazza e spessore in grado di decidere le partite da solo con i suoi gol. Al momento una figura del genere manca, motivo per il quale il Milan sarebbe al lavoro nel calciomercato per cercare di regalare a Paulo Fonseca il tanto atteso e chiacchierato attaccante. Nel corso di queste settimane tanti nomi sono stati accostati alla formazione rossonera, che lunedì mattina ha deciso di rendere chiare le cose tramite le parole del suo allenatore. Il portoghese, infatti, in conferenza stampa ha svelato l'identikit del nuovo attaccante del Milan, dicendo che "vogliamo giocare negli ultimi 30 metri e l'attaccante che vogliamo deve giocare senza spazio negli ultimi 30 metri". Per questo motivo, a posteriori, potremmo dire che la dirigenza avrebbe potuto fare un'eccezione con Joshua Zirkzee, che promesso sposo al Manchester United ha lasciato spazio nelle idee della società ad Alvaro Morata.

SFUMATO ZIRKZEE, IL PRESCELTO È ORA MORATA - Zlatan Ibrahimovic è stato piuttosto chiaro lunedì dicendo che "Zirkee è il passato. Ne abbiamo uno in mente (di attaccante ndr), ma non dico il nome", anche se negli scorsi giorni questo è uscito fuori. Si tratta di Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid e capitano della Spagna finalista ad Euro2024, attaccante per il quale il dirigente svedese sarebbe sceso in campo in prima persona per convincerlo a sposare il progetto Milan. A fronte dell'importante impegno con la Roja, il classe '92 ha rimandato ogni decisione dopo la finale degli Europei, tempo che il Diavolo non avrebbe alcun problema a dargli a patto che però le cose finiscano poi per il meglio. A fronte dell'identikit dato da Paulo Fonseca lunedì in conferenza stampa, potremmo dire che Alvaro Morata è il profilo più indicato per andare a sostituire Olivier Giroud, e non è un caso che il Milan stia spingendo tanto per riportarlo in Serie A. Da capire come si evolveranno le cose da qui a domenica, ma dalle parti di Casa Milan aleggia parecchia positività, in quanto l’attuale differenza tra domanda e offerta per quel che riguarda lo stipendio non farà saltare l’affare se Morata, al termine dell’Europeo, confermerà la sua decisione di lasciare Madrid per tornare in Italia. Una scelta che non sembra in discussione, anche - se non soprattutto - per l'opera di convincimento di Zlatan Ibrahimovic.