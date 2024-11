Fonseca, Ibra e la parola d'ordine dopo Madrid: continuità. A partire da sabato a Cagliari...

La vittoria in casa del Real Madrid, arrivata al termine di una partita quasi perfetta, ha regalato al Milan tre punti importantissimi in classifica e anche ovviamente grande fiducia per il futuro. Il 3-1 ai Blancos non deve però essere un punto di arrivo, ma un punto di partenza. La parola d'ordine ora è una sola: continuità. Ed è questo il concetto principale che è stato messo in risalto nel post-partita sia da Paulo Fonseca che da Zlatan Ibrahimovic.

I DISCORSI DI FONSECA E IBRA - Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese si è complimentato con i suoi ragazzi nello spogliatoio dopo il triplice fischio finale: "Siete stati bravissimi, ma ora serve continuità di rendimento contro le avversarie che non si chiamano Real Madrid". Oltre a Gerry Cardinale, che si è detto orgoglioso della formazione milanista e che si è congratulato per la vittoria e per l'unità del gruppo vista al Bernabeu, nel post-partita ha preso la parola anche Ibrahimovic, il quale ha ribadito ai giocatori del Diavolo il concetto di "continuità": "Noi siamo il Milan e dobbiamo andare avanti così, vincendo e giocando sempre al massimo contro qualunque avversario. A partire da sabato a Cagliari".

A CAGLIARI COME A MADRID - Il successo di Madrid non deve quindi essere stato solo un singolo episodio e sabato contro il Cagliari c'è un primo test importantissimo per dimostrare che il 3-1 al Real è stato un punto di partenza per un futuro migliore. Quella in Sardegna sarà sicuramente una partita completamente diversa rispetto a quella di martedì visto che il Milan si troverà davanti una squadra molto più chiusa e che concederà molti meno spazi rispetto agli spagnoli. Ma all'Unipol Domus dovrà vedersi lo stesso approccio, lo stesso spirito e lo stesso atteggiamento del Bernabeu, così da far vedere a tutti che la stagione del Diavolo è davvero svoltata.