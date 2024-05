Football Benchmark - Il Milan è ancora una volta il club cresciuto di più nell'ultimo anno. Tutti i dati

Nella giornata di oggi è uscito il report annuale di Football Benchmark che calcola la crescita (o la diminuzione) anno per anno, stagione per stagione del valore dei top club europei. Il titolo dello studio di quest'anno: "The European Elita 2024". Continua il trend positivo per il Milan che anche in questa stagione fa registrare i migliori numeri in tutta Europa.

Nessuno come il Milan

Come detto il Milan che si conferma in grande crescita: quest'anno il club rossonero ha fatto registrare un incremento del proprio valore del +35.5%. In tal senso il miglior club del continente (come l'anno scorso, CLICCA QUI): la top 5 stagionale è completata da Arsenal (35.1%), Benica (28.7%), Napoli (28.3%) e Real Madrid (27.2%). Nessuno, negli ultimi tre anni, ha accresciuto di più il proprio valore in Europa. In generale, negli ultimi otto anni, la crescita di valore è stata del 163%: si è passati da un valore di 545 milioni nel 2016 fino a quello di 1.436 miliardi stimato in questa stagione. Una crescita esponenziale che conferma la bontà del lavoro del club a livello economico. Il report riferisce anche il valore complessivo dei ricavi e la loro ripartizione. In totale nella stagione 2022/2023 i rossoneri hanno ricavato 394 milioni, suddivisi tra i 73 relativi agli incassi nei giorni della partita, i 175 per le attività di broadcasting e i 146 per la parte commerciale. In questo senso la crescita maggiore da segnalare è quella degli incassi dallo stadio che, nella stagione precedente, si erano fermati a 33 milioni.

Cause e classifica

A spingere in alto i valori di Milan e Inter sono stati i risultati sportivi che hanno fatto aumentare di conseguenza ricavi e il valore dei calciatori. La squadra rossonera ha un valore stimato di 603 milioni, il secondo più alto della Serie A. In più, specie per il Diavolo, è migliorata la profittabilità: il club di via Aldo Rossi l'anno scorso ha raggiunto il pareggio di bilancio. Oggi il Milan si trova 6 milioni sopra il limite, per la prima volta in utile dopo diversi anni. Attualmente, secondo quanto riportato, il club di via Aldo Rossi come detto ha un valore di 1,436 miliardi, al quattordicesimo posto appena davanti all'Inter (1,424). Entrambe le milanesi si avvicinano a una Juventus in difficoltà alla dodicesima posizione (1,702). A guidare la classifica non può che esserci il Real Madrid il cui valore stimato è di 5,097 miliardi. A completar il podio i due club di Manchester. Le prime tre italiane, appena fuori dalla top ten, sono proprio Juventus, Milan e Inter. In classifica ci sono anhce Napoli (17esimo), Roma (23esima), Atalanta (28esima) e Lazio (29esima).