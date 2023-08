Football Benchmark - Milan club cresciuto di più nell'ultimo anno

Il Sole 24 Ore, questa mattina, riporta l'analisi e lo studio annuale di Football Benchmark sul valore dei club calcistici più importanti del globo, The European Elite 2023. In testa alla classifica un avvicendamento rispetto agli anni precedenti: il Manchester City (4.73 miliardi) ha infatti scalzato il Real Madrid grazie alla vittoria in Champions League. Il primo club italiano è la Juventus, al dodicesimo posto ma in caduta libera.

Il Milan, 15°, è invece il club che ha fatto registrare la crescita maggiore negli ultimi 12 mesi. Un aumento impressionante dell'86%: per fare un paragone, l'Inter ha avuto un aumento del 26%. In totale il valore stimato del Milan è pari a 1.06 miliardi di euro.