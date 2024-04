Game over Milan: la curva contesta, chiede il cambio di allenatore e la vittoria del derby

La stagione, ufficialmente insufficiente, del Milan è terminata giovedì sera con la cocente eliminazione dall'Europa League per mano di una Roma che più volte nel corso di questa stagione si è dimostrata essere inferiore alla formazione rossonera. A fare la differenza rispetto al passato è stato l'allenatore, perché un umile e preparato Daniele De Rossi è riuscito sotto ogni aspetto ad annichilire Stefano Pioli, tornato ad essere al centro dell'occhio del ciclone dopo gli ultimi mesi nei quali l'hashtag #PioliOut non primeggiava sui social.

Da premettere che l'allenatore emiliano non è l'unico responsabile, ma allo stesso tempo c'è da dire che determinati atteggiamenti e scelte hanno inciso e non poco sul cammino europeo e in campionato di questo Milan, che oramai non ha più nulla da chiedere a questa stagione se non evitare di far vincere lo Scudetto agli storici rivali cittadini dell'Inter nel derby di lunedì sera.

Ed è forse proprio questo quello che la Curva Sud Milano ha chiesto alla squadra giovedì sera al momento del colloquio post partita: "Tirare fuori i coglioni" per evitare di rendere ancora più deludente, per non dire umiliante, la stagione. La pazienza del mondo Milan nei confronti di squadra e Stefano Pioli in particolare è oramai finita, ed il comunicato pubblicato nella giornata di ieri dal capo del tifo organizzato rossonero Luca Lucci sul proprio profilo Instragram ne è la più lampante conferma. In questo l'ultrà della Curva Sud Milano parla di "Cambio dell'allenatore doveroso", a conferma di quanto l'ambiziosa piazza meneghina non si accontenti di un semplice secondo posto in campionato per sentirsi appagata e soddisfatta della stagione dei propri beniamini.

Quando si è il Milan l'unico obiettivo è vincere, ed in questa stagione, come d'altronde anche nella scorsa, è sempre mancato quel qualcosa che potesse permettere ai rossoneri di alzare un trofeo dopo lo Scudetto del 2022. I giochi oramai sono fatti, nulla si può fare per migliorare quanto raccolto, ma tutto il popolo milanista si è immedesimato nella richiesta fatta dal suo principale rappresentate, Luca Lucci per l'appunto, che ha concluso il suo discorso su Instagram scrivendo: "Finte questa stagione con la professionalità che dovrebbe contraddistinguere ogni professionista, ma di certo la tifoseria ad oggi non deve più attendere nessuna risposta!".

L'auspicio è che ovviamente questo possa accadere, in attesa di un'estate che si prospetta essere molto calda per il Milan.