Gazidis: "Sto benissimo e sono pronto per questa sfida. Non vedo l'ora di tornare"

L'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è stato intervistato dal canale telematico rossonero alla luce del tumore alla gola diagnosticato qualche giorno fa. Queste le sue parole di grande speranza e ottimismo: "Sto benissimo, sto lavorando durante il giorno. Sto facendo alcuni esami per iniziare la terapia. Starò bene, e non vedo l’ora di tornare al Milan. È importante che la squadra stia crescendo. Sono rimasto senza parole per tutti i messaggi di affetto ricevuti, soprattutto dai tifosi, dalla Curva Sud che ha fatto una cosa bellissima, dai club e dai piccoli azionisti. Mi dà forza. È come se fossi un giocatore a San Siro, un sentimento così non esiste nel mondo. Non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio. Devo ringraziare lo staff medico del club, in particolare Stefano Mazzoni, anche i medici e le infermiere del CDI che mi hanno diagnosticato il cancro. Sono pronto per questa sfida. Abbiamo una squadra fortissima sia sul campo che fuori. Il club non molla. Questa stagione sarà importante per noi, sia nel maschile che nel femminile. Grazie a tutti e 'Forza Milan'!".

A Ivan Gazidis va tutto il nostro sostegno. Forza Ivan!