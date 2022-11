Gazzetta - 100 volte Tonali! E la sua maglia è la più venduta...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo l'iniziale panchina contro lo Spezia, Sandro Tonali tornerà questa sera tra i titolari nel match contro la Cremonese: il giovane centrocampista rossonero farà infatti coppia in mezzo al campo con Ismael Bennacer, il suo compagno di reparto preferito. Quella di stasera sarà poi una partita speciale per il numero 8 milanista che collezionerà la sua 100^ presenza con la maglia del Diavolo.

L'IMPORTANZA DI SANDRO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche quanto sia importante Tonali per il Milan: senza di lui, infatti, la squadra rossonera perde il 9% di possibilità di vincere una partita (con Sandro in campo la percentuale è del 68%, senza invece del 59%). Non è un mistero che ormai l'ex Brescia sia diventato un elemento troppo importante per Stefano Pioli e uno dei trascinatori del Milan.

LA MAGLIA PIÙ VENDUTA - Tonali è anche uno dei giocatori più amati dai tifosi milanisti, come testimonia la classifica delle maglie personalizzate più vendute: quella di Sandro è infatti in cima a questa graduatoria (su 100 maglie vendute, 28 hanno il numero 8 sulla schiena) davanti a Ibrahimovic e a Leao. Questo perchè il giovane mediano rossonero incarna perfettamente il Dna del Milan e quindi molti sostenitori del Diavolo si rivedono perfettamente in lui.