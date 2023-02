Gazzetta - Alla fine si gira sempre Giroud: testata scaccia-crisi e rinnovo dietro l'angolo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Una settimana fa anche Olivier Giroud era finito nel calderone delle critiche per non essere riuscito a capitalizzare l'unica grossa opportunità che il Milan si era costruito nel derby. Ieri il francese si è rifatto con gli interessi ed è tornato a fare ciò che fa meglio: gol di testa che regalano punti pesantissimi. Non saranno questa volta punti scudetto ma sono ugualmente fondamentali. E anche il rinnovo è a un passo.

Sempre lui

La Gazzetta dello Sport questa mattina pone l'accento sulle prestazioni del centravanti francese che, nonostante un mese difficilissimo in cui gli sono arrivati pochi palloni, non ha mai fatto mancare lo spirito di sacrificio e il suo impegno. Ai fischi finali delle ultime partite, Olivier era uno di quelli con gli occhi più sofferenti e l'esplosione di nervi dopo il gol che ha regalato la vittoria al Milan ieri sera, dice tanto di quanto ci tenesse a tornare a essere decisivo. D'altronde il 9 rossonero è il miglior marcatore della stagione rossonera al momento con 11 reti tra Serie A e Champions League ed è anche il giocatore più anziano dei top 5 campionati europei ad essere coinvolto in più di 10 gol. A 36 anni Giroud ha ancora voglia di lasciare il segno e ci riesce benissimo: al di là della reta la prestazione di ieri è stata di puro sacrificio che poi, alla fine, è stato ripagato in toto.

Ora il rinnovo

C'è stato un gesto che, dopo l'urlo liberatorio per il gol, è stato immortalato da telecamere e istantanee: Olivier si è preso la maglia con forza e ha baciato lo stemma del Milan. Un gesto di cui spesso si abusato negli ultimi anni, è vero, ma fatto da un giocatore dell'esperienza di Giroud, che ha sempre dimostrato nelle parole e nei fatti il suo amore per il Milan e i suoi tifosi, ha un sapore ben preciso. Ed è quello del rinnovo. Il giorno della vigilia della sfida con il Torino gli agenti del francese si sono presentati a Casa Milan da Maldini e Massara per porre le basi per la firma sul rinnovo di un anno: la volontà è chiarissima da entrambe le parti e vanno limati come sempre gli ultimi dettagli. Non si sa quando sarà il prossimo incontro ma èm probabile che nei prossimi giorni la situazione si sblocchi: Giroud continuerà la sua storia d'amore in rossonero.