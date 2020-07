Gazzetta - Assalto a Tonali, è derby con l’Inter: il Milan può sfruttare i soldi della cessione di Suso

Niente Rangnick, resta Pioli (fino al 2022). E si rimescola tutto. Compreso il mercato, che i vertici di via Aldo Rossi - perlomeno secondo le indiscrezioni - stavano portando avanti seguendo le indicazioni del manager tedesco. Si parlava di un budget da 75 milioni di euro (più la metà degli incassi delle cessioni): resterà lo stesso? Si vedrà... Una cosa è certa: il Milan è intenzionato a rinforzare la rosa a disposizione di Pioli.

INSERIMENTO - A partire dal centrocampo. In cima alla lista ci sarebbe Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero dialogando con il Brescia per il giovane playmaker, il quale, ormai da tempo, è in parola con l’Inter. Ma l’ingresso in scena del Milan può stravolgere tutto. Questione di... cash. Il club nerazzurro avrebbe proposto a Cellino un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni da pagare in quattro stagioni. Il Milan, invece, dopo aver incassato 25 milioni dalla cessione di Suso, avrebbe le liquidità per pareggiare l’offerta interista, ma con un pagamento in tre anni (quindi con 10 milioni subito).

INTER IN DIFFICOLTA’ - A questo punto, la volontà dello stesso Tonali, che prima o poi dovrà esporsi, potrebbe fare la differenza. Il Milan potrebbe approfittare delle difficoltà dei cugini - costretti a cedere gli esuberi prima di inserire un nuovo elemento nel reparto di mezzo - per balzare in pole nella corsa al giovane centrocampista.