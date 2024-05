Gazzetta - Comunicato a Pioli l'addio: sabato il saluto, poi la trattativa con il club

Nella serata di ieri MilanNews.it ha riportato che prima della partita di sabato contro la Salernitana, l'ultima della stagione, sarebbe arrivato il comunicato della fine del rapporto tra il Milan e Stefano Pioli (LEGGI QUI). Questa mattina la Gazzetta dello Sport non solo conferma l'indiscrezione ma aggiunge anche che il club ha già comunicato al tecnico la decisione di interrompere il rapporto che, da contratto, dovrebbe durare per un'altra stagione. Quali sono i prossimi passaggi?

Sabato, l'addio

La coincidenza è che la comunicazione dell'addio a Pioli sia stata fatta il 22 maggio 2024, esattamente due anni dopo quel memorabil pomeriggio a Reggio Emilia in cui il Milan conquistò il diciannovesimo scudetto, che l'allenatore porta tatuato sulla pelle. In quasi cinque anni insieme, il tecnico di Parma ha avuto il merito e la capacità di riportare il Diavolo prima in Europa, poi in Champions, quindi sul tetto di Italia e infine tra le prime quattro della competizione europea più importante. Un'ascesa e un lavoro che la società non dimentica e anche per questo ha aspettato l'ultima giornata per comunicare la propria a scelta a Pioli, nonostante questa fosse nell'aria da tempo con tutte le voci di possibili sostituti che si accumulavano. Sempre per una questione di riconoscenza il Milan comunicherà con un comunicato sentito e profondo l'addio prima dell'ultima gara, così da permettere a Pioli di godersi un saluto da San Siro meritato.

Poi le trattative

Dopo l'addio e i saluti di Stefano Pioli ai tifosi rossoneri, che si aggiungeranno a quelli già in programma di Olivier Giroud e Simon Kjaer, sarà il tempo per club e allenatore di risolvere la questione contratto. Come è noto Stefano Pioli era legato da un altro anno di contratto al club rossonero: secondo le stime, l'accordo con il tecnico per il prossimo anno dovrebbe pesare a bilancio poco meno di 10 milioni. Chiaramente il Milan vorrebbe evitarsi questa spesa, considerando che ci sarà da pagare contemporaneamente il nuovo allenatore. Per questo motivo dopo la Salernitana e prima della tournée australiana in cui i rossoneri sfideranno la Roma in amichevole, ci sarà una trattativa per raggiungere un accordo. Probabile che le parti possano trovare un accordo per una buonuscita che possa lasciare tutti soddisfatti: in questo senso, di positivo c'è il rapporto sempre positivo e di reciproco rispetto tra il club e Stefano Pioli. Parallelamente il Milan tratterà e annuncerà il nuovo tecnico: Paulo Fonseca a oggi sembra l'erede designato.