MN - Sabato il saluto di Pioli a San Siro. Attese comunicazioni ufficiali prima della Salernitana

L'ora dell'addio tra Stefano Pioli e il Milan è vicina. Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, prima della gara contro la Salernitana, che il Milan giocherà sabato alle 20.45 a San Siro, ultima partita della stagione, sono attese comunicazioni ufficiali in merito alla separazione tra il tecnico e il club rossonero, dopo quasi cinque anni insieme. La notizia era nell'aria da giorni, se non da settimane, e si unisce a quella degli addii di Olivier Giroud e Simon Kjaer ufficializzati dal club nei giorni scorsi. Per tutti e tre gli eroi dello scudetto 2022 sarà dunque il momento dei saluti.

Colloqui per la separazione

Secondo le informazioni in nostro possesso, da diversi giorni vanno avanti colloqui tra l'entourage di Pioli, lo stesso tecnico e la dirigenza milanista per l'addio al club: l'allenatore, come è noto, avrebbe un altro anno di contratto che lo lega alla società di via Aldo Rossi e il Milan cercherà di trovare un accordo per una risoluzione consensuale. La certezza è che sabato sarà la l'ultima partita di Stefano Pioli sulla panchina rossonera ma quantomeno le possibili comunicazioni ufficiali che precederanno il match permetteranno al tecnico di godere del giusto tributo dei suoi tifosi dopo quasi cinque stagioni in cui è riuscito a riportare il Milan tra le grandi di Italia e anche d'Europa. Pioli saluterà con il ricordo di uno scudetto bellissimo e da settimo allenatore più presente della storia rossonera.

di Antonio Vitiello