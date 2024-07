Gazzetta - Da ieri è attiva la clausola di Leao: Milan sereno. Insidia araba in sottofondo

Ieri è ufficialmente iniziato il calciomercato, e con esso si è attivata la clausola rescissoria da 175 milioni di euro presente nel contratto di Rafael Leao. Chiunque voglia strappare al Milan il portoghese dovrà dunque pagare una "semplice" PEC con l'importo riportato, anche se voci di corridoio lasciano credere che il Diavolo possa cedere anche a meno rispetto all'effettiva cifra della clausola, ma per il momento non c'è nulla di cui preoccuparsi, anche perché stando a La Gazzetta dello Sport Rafael Leao non sarebbe in vendita.

CLAUSOLA ATTIVATA, MA LEAO NON È IN VENDITA - Nonostante l'incertezza legata alla clausola rescissoria il Milan è piuttosto tranquillo in merito al futuro di Rafael Leao. L'incontro nel ritiro del Portogallo in Germania fra il numero 10 rossonero ed il neo allenatore Paulo Fonseca per un certo senso lo conferma: il Diavolo vuole puntare sulla sua stessa e non ha alcuna intenzione di privarsene. Nel calciomercato, però, vige la regola del "mai dire mai", quindi sarà meglio cantare vittoria il prossimo 31 agosto e non prima, anche qualsiasi sia l'esito della faccenda a guadagnarci, a prescindere, saranno tutti.

MILAN SERENO MA SEMPRE VIGILE - Il Milan è sereno ma sempre vigile quando si tratta di Rafael Leao. Come anticipato, dalle parti di Casa Milan non c'è alcuna intenzione di lasciar partire il numero 10 portoghese, ma difronte al pagamento della clausola o ad una cifra a più di 6 zeri dire di no sarà impossibile. Per il momento, comunque, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a fronte dell'interesse dei club sauditi il papà di Leao, Antonio, avrebbe incaricato un intermediario di fiducia per approfondire meglio la questione, anche se sarà molto difficile presentare una proposta che stuzzichi il giocatore e convinca il Milan. Una porticina va lasciata aperta in caso di una follia da parte di qualche top club Europeo, con il Paris Saint Germain orfano di Mbappé il principale indiziato a farla, anche se al momento sembrerebbero preferire Kvaratskhelia a Leao in quel di Parigi.