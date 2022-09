Gazzetta - De Ketelaere a secco da sei mesi, Pioli studia il piano per sbloccarlo: più minutaggio e più coraggio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultimo gol di De Ketelaere risale all'aprile 2022, nel successo del Bruges sul Beerschot per 3-1. Da lì in poi, Charles ha vinto il campionato belga, ha passato un'estate movimentata e successivamente si è trasferito al MIlan. L'inizio di stagione non è stato niente male, scrive la Gazzetta dello Sport: ha trovato il debutto, ha servito un assist ed è sempre affiancato dagli applausi di San Siro. Ora, al classe 2001, serve l'accelerata finale: il gol.

Minutaggio

In questo inizio di stagione il Milan ha prodotto solo un gol dalla batteria di trequarsiti (Brahim vs Udinese) e l'obiettivo è far sbloccare De Ketelaere. Come innescare il belga? Sicuramente serve aumentare il minutaggio, che Pioli gli sta dando sempre di più. A settembre l'ex Bruges è partito titolare 4 volte su 5; l'unica assenza dall'undici iniziale è stata con la Dinamo Zagabria, a causa delle mancate alternative in attacco.

Coraggio

Pioli ha sottolineato come la gara di Charles contro il Napoli è stata la sua miglior prestazione, ma al belga serve sicuramente più coraggio: pian piano trova il giusto spazio tra le linee, ma ora serve anche attaccare la profondità. Il tour de force che dovrà attraversareil Milan alla ripresa è un tampolino di lancio: ora bisogna provare a ripetere quanto di buono fatto con il Bruges.