Gazzetta - De Ketelaere è il prescelto: apprezzamento reciproco tra Milan e calciatore

MilanNews.it

Charles De Ketelaere, talento classe 2001 del Club Brugge, è il prescelto da Maldini e Massara per l'investimento importante in attacco. Non Dybala, non Ziyech e nemmeno Asensio, almenon subito, ma il giovanissimo calciatore belga. Il giocatore sarebbe il puro 10 che Pioli aspetta e potrebbe inserire dietro Origi o Giroud. La trattativa vede il Milan in vantaggio ma comunque potrebbe protarsi almeno fino a metà mese.

L'incontro con l'agente

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, nei giorni scorsi - più precisamente mercoledì - c'è stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Tom De Mul, ex compagno di Ibra all'Ajax e attuale agente di De Ketelaere. Nel summit il club rossonero ha espresso il suo gradimento per il giovane talento e il procuratore ha confermato che De Ketelaere si trasferirebbe molto voelntieri a Milano. Questo inconto e questo apprezzamento reciproco è importantissimo e potrà costruire le fondamenta della trattativa tra Milan e Bruges, club ostico da convincere. Charles preferirebbe la Champions ma anche il blasone della squadra Campione d'Italia, rispetto che andare a giocare in un campionato affascinante come la Premier ma in squadre di metà classifica e senza Europa.

La trattativa

Parlando delle questioni meramente economiche, il Milan dopo l'offerta esplorativa di 20 milioni di euro, dovrebbe rialzare la posta nelle prossime ore fino ad arrivare a mettere sul piatto 30 milioni di euro. La sensazione è che si possa chiudere tra i 30 e 35 milioni e che comunque il Milan sia in vantaggio rispetto alla concorrenza d'Oltremanica. Non sarebbe invece un problema trovare un accordo sull'ingaggio che lascerebbe contente entrambe le parti in gioco. Si inizia a parlare di un quinquiennale da 2.5 milioni: De Ketelaere raddoppierebbe il suo stipendio attuale, il Milan rimarebbe entro i limiti richiesti del tetto salariale. Insomma i presupposti ci sono tutti per la buona riuscita dell'operazione, ora si tratta solo di agire e portarla a termine.