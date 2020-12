Gazzetta - Donnarumma-Ibra, avanti tutta sul rinnovo: l’idea della doppia firma comincia a prendere corpo

Due rinnovi per guardare avanti con maggiore ottimismo. I contratti di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic scadranno il prossimo 30 giugno, ma in casa Milan - come riporta La Gazzetta dello Sport - cresce l’ottimismo sul loro futuro ancora in rossonero. L’idea di una doppia firma, dunque, comincia a prendere corpo.

VOGLIA DI MILAN - Sia Donnarumma che Ibrahimovic sono uniti da una grande passione per il Milan: entrambi appaiono decisi a prolungare la loro esperienza rossonera. Prosegue con incontri segreti il dialogo con Raiola per Gigio. In questa fase le parti stanno trattando sulle cifre dell’ingaggio (non c’è ancora l’intesa), più avanti si passerà alla clausola che il manager del portiere milanista vorrebbe inserire nel nuovo accordo.

UN ALTRO ANNO - Ibra, invece, non ha ancora approfondito l’aspetto economico del suo rinnovo. Lo svedese preferisce fare questo passo solo al momento giusto, ma ha già le idee piuttosto chiare. Si sente bene e sa di poter fare la differenza anche il prossimo anno, per questo non sembra intenzionato a fermarsi.