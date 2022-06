Gazzetta - Gazidis in scadenza a novembre: rinnovo o addio? Il suo futuro resta incerto

MilanNews.it

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

In questo momento, in casa rossonera si parla soprattutto deI rinnovI di Paolo Maldini e di Frederic Massara, il cui attuale contratto con il Milan è in scadenza tra pochi giorni (30 giugno). Nei prossimi mesi, però, in via Aldo Rossi si dovrà affrontare anche il discorso del futuro di Ivan Gazidis, il cui contratto con il club milanista scadrà invece a novembre 2022. Cosa succederà tra cinque mesi? L'ad rossonero rinnoverà e resterà al Milan oppure dirà addio?

FUTURO INCERTO - Se lo chiede questa mattina anche La Gazzetta dello Sport che spiega che il futuro di Gazidis resta molto incerto. L'unica certezza al momento è che in autunno il dirigente sudafricano avrà un confronto con Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e nuovo proprietario del club di via Aldo Rossi, e comunicherà la sua decisione. Qualche giorno fa, Paolo Scaroni, presidente rossonero, si è espresso così sul destino di Gazidis: "Siamo sicuri di contare su Gadizis fino al termine del contratto, a fine novembre". Parole che tengono aperto anche lo scenario di un addio dell'ad milanista che ha vissuto momenti complicati, soprattutto dopo che gli è stato diagnosticato un tumore alla gola nel 2021.

GRANDE LAVORO - Indipendentemente da quello che deciderà di fare dopo novembre, l'importanza del lavoro di Gazidis nella rinascita del Milan è sotto gli occhi di tutti: il dirigente sudafricano ha dato una grande mano in particolare a migliorare i conti del club rossonero, aumentando gli sponsor e quindi i ricavi del Diavolo.