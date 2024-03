Gazzetta - Il Milan e i rinnovi: i capitoli più delicati sono Maignan e Theo Hernandez

vedi letture

Il mercato prima di tutto, ma la costruzione del nuovo Milan per la prossima stagione passa anche dalla conferma di alcuni elementi della rosa. In merito ai rinnovi, i capitoli più delicati, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, sono certamente quelli che riguardano Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel 2026.

PUNTI FERMI - I due francese sono due punti fermi della squadra rossonera e dunque i loro prolungamenti sono una priorità in via Aldo Rossi. Oltre ad aumentare la lunghezza del contratto, entrambi vogliono un aumento dell'ingaggio e in questo senso bisognerà capire quali saranno le richieste dei giocatori e anche fino a che punto potrà spingersi il Milan. A questo si aggiunge poi anche il pressing di alcuni top club europei che vorrebbero strappare Maignan e Theo Hernandez ai rossoneri.

ALTRI RINNOVI - Oltre ai due francesi, ci sono anche altri giocatori in attesa del rinnovo: uno di questi è capitan Davide Calabria che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che punta anche lui ad un ritocco dell'ingaggio (attualmente guadagna 2,2 milioni di euro a stagione). Nel 2026 scadranno poi anche i contratti di Yacine Adli e Matteo Gabbia, ma prolungare con loro non sembra troppo complicato, soprattutto se si fa il paragone con le trattative per il rinnovo di Theo e Maignan.