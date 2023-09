Gazzetta - Il primo derby di Pulisic: Christian torna giovedì, ma sabato sarà comunque titolare

In casa rossonera, sabato sarà il primo derby di Milano per diversi giocatori, tra cui Christian Pulisic, attaccante esterno arrivato in estate al Milan a titolo definitivo dal Chelsea. Nella sua carriera, l'americano ha giocato diverse stracittadine a Londra e a Dortmund e ora è pronto a fare il suo debutto in quella milanese.

SOLO DUE ALLENAMENTI - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Pulisic sarà titolare nonostante sia, insieme al connazionale Musah, l'ultimo a rientrare a Milanello tra i rossoneri convocati in nazionale: dopo l'amichevole e il gol all’Uzbekistan, il numero 11 rossonero sarà impegnato nella notte italiana tra domani e mercoledì contro l'Oman con la maglia degli Stati Uniti, dunque il ritorno a Milano avverrà solo nel pomeriggio di mercoledì. Il primo allenamento con la squadra di Pioli avverrà quindi solo nella giornata di giovedì, ma questo non cambierà le scelte del tecnico milanista: Christian fare il suo debutto nel derby contro l'Inter da titolare.

PILASTRO DEL MILAN - Pulisic è ormai diventato un pilastro dell'attacco del Diavolo e ha iniziato alla grande la stagione con due reti in tre partite: prima il gol all'esordio in Serie A a Bologna, poi la prima gioia a San Siro contro il Torino. Nonostante avrà solo due allenamenti nelle gambe, l'attaccante americano scenderà in campo nuovamente dal primo minuto e toccherà anche a lui trascinare il Milan con la sua qualità e la sua esperienza. In corsa ci sarà poi il debutto nella stracittadina milanese anche di Samuel Chukwueze, che scalpita dopo aver segnato ieri con la Nigeria contro Sao Tome e Principe.