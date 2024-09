Gazzetta - L'inizio flop di Theo: è un problema fisico, ma anche mentale. E sul rinnovo non ci sono passi avanti

vedi letture

Milan, abbiamo un bel problema e si chiama Theo Hernandez. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il terzino è partito male in questa stagione non solo con il Diavolo, ma anche con la nazionale francese. Dietro a questo avvio faticoso c'è sicuramente un discorso fisico, ma anche mentale perchè il francese non sembra avere la stessa carica di qualche tempo fa.

INIZIO FLOP - Arrivato a Milanello dopo l'Europeo solo il 3 agosto, è chiaro che Theo non può essere al top della forma, ma non può essere nemmeno quello visto nelle prime tre partite della stagione milanista. A questo si aggiunge poi anche il famoso caso del cooling break di Roma che ha portato ulteriori critiche nei confronti del numero 19 rossonero. Il francese sperava di dimenticare tutte le polemiche in nazionale e invece nemmeno con la Francia è riuscito a ritrovare un po' di serenità (anzi la pessima prestazione contro l'Italia ha portato altre critiche anche in patria).

QUESTIONE RINNOVO - La sensazione, però, è che dietro a questo momento di appannamento non ci sia solo un discorso fisico, ma anche mentale legato magari alla questione del rinnovo. Il suo contratto scade nel 2026 e per ora non sono stati fatti passi avanti per il prolungamento, a differenza del compagno di squadra Mike Maignan. Zlatan Ibrahimovic, qualche settimana fa, aveva rassicurato i tifosi che non c'è nessun problema per il rinnovo di Theo, ma per il momento l'accordo tarda ad arrivare.