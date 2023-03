Gazzetta - La voce di Cardinale: stadio a Milano e da soli, il Milan e la continuità

Come riporta la rosea dopo essere stato tutta la giornata di mercoledì in giro per Milano a parlare con le istituzioni (Sala e Fontana nello specifico), Gerry Cardinale ha dimostrato di essere molto determinato per quanto riguarda il grande tema dello stadio. E anche ieri dal palco dell'evento di Financial Times ha ribadito come il progetto per un nuovo impianto rossonero sia forse la priorità per il club in questo momento. Il proprietario rossonero ha dichiarato che l'interesse per un nuovo impianto è cruciale nella sua visione di fare sport intrecciato con il business. Nello specifico ha sottolineato due cose importanti. La prima è l'area dove costruire il nuovo impianto: "Nel mondo ideale restare nell’area del Comune di Milano è una priorità". Dunque la volontà è quella di rimanere nella città di Milano e anche così si spiega il forte interesse per La Maura come piano B principale rispetto alla Cattedrale. E poi il rapporto con l'Inter: "Sono un grande sostenitore dell’essere indipendenti ma a oggi non c’è niente che escludiamo". Un indizio che il club di via Aldo Rossi gradirebbe mettersi in proprio nella costruzione della sua nuova casa.

Mondo Milan

Nonostante il tema nuovo stadio, anche per al freschezza di notizie, abbia interessato una buona fetta della conferenza di Cardinale a Londra, il proprietario del Milan ha avuto modo di parlare anche di molto altro e in particolare del suo approccio con l'universo rossonero. Il manager americano ha sottolineato di essere rimasto sorpreso dal club e di scoprirne la grandezza ma anche le sue vaste potenzialità: "A Milano c’è una fan base fenomenale. I tifosi hanno fatto il loro lavoro, ora tocca a noi". Il suo obiettivo è investire nel calcio italiano, investire nel Milan per riportarli a competere a livello internazionale, sfruttando tutte le sue conoscenze di business e show derivanti dall'esperienza a stelle strisce. Per fare questo, però. Cardinale ha sottolineato - come già aveva fatto in passato, del resto - che la sua idea è quella di continuare nel solco tracciato dal fondo Elliott negli ultimi anni: "Uno dei punti del business plan è la continuità con Elliott, RedBird ha il 100% delle quote. Per andare avanti e arrivare al prossimo step abbiamo preso due top manager che arrivano da Elliott ma che si sono offerti loro alzando la mano e parlo di Furlani come AD e di Cocirio come CFO".