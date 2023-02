Gazzetta - Maignan, ci siamo quasi: il ritorno in campo del francese tra Atalanta (difficile) e Fiorentina (più probabile)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A Milanello non vogliono dirlo ad alta voce per scaramanzia, ma forse stavolta ci siamo veramente per il ritorno in campo di Mike Maignan: dopo cinque lunghi mesi, il portiere francese è infatti finalmente quasi pronto per rientrare e tornare a disposizione di Stefano Pioli. Come annunciato dopo il Monza da Stefano Pioli, questa settimana l'ex Lille dovrebbe tornare a lavorare in gruppo e quindi successivamente tra i convocati.

TORNA A FIRENZE? - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, dopo uno stop così lungo, la sua condizione non può essere ancora ottimale e quindi, salvo sorprese, sarà difficile vederlo titolare già domenica a San Siro contro l'Atalanta. Più probabile che il ritorno in campo avvenga il 4 marzo in trasferta contro la Fiorentina, che sarà una sorta di prova generale in vista del ritorno degli ottavi di Champions League dell'8 marzo in casa del Tottenham.

NIENTE RISCHI - Una decisione definitiva su quando avverrà il rientro di Maignan verrà presa nei prossimi giorni, anche in base a come risponderà il polpaccio. Dopo cinque mesi, nessuno (stavolta nemmeno il giocatore) vuole correre rischi e quindi il ritorno in campo avverrà solo se il francese starà bene al 100%. Dopo tre infortuni nella stessa zona del corpo, la prudenza è d'obbligo e a Milanello non si vuole rischiare nulla.