Gazzetta - Maldini rimanda il rientro di Maignan: entro 10 giorni in gruppo. Si procede con cautela

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre gara di Milan-Torino, il direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini si è presentato ai microfoni di Dazn e ha parlato, tra i tanti argomenti sollevati dallo studio, anche di Mike Maignan. Il portiere francese non sarà della gara contro il Tottenham martedì e probabilmente non ce la farà neanche per il Monza. Facciamo il punto.

Dieci giorni

La Gazzetta dello Sport riporta una parte delle dichiarazioni di Paolo Maldini su Maignan questa mattina: "È programmato un rientro in squadra nei prossimi dieci giorni. Avendo avuto due ricadute deve stare attento". Le indicazioni sono chiare e un po' più di chiarezza è stata fatta: qualcosa è andato storto nel processo riabilitativo di Mike che, per due volte, è stato costretto a fermarsi quando sembrava invece sul punto di rientrare tra i pali. Tanto che Maldini ha aggiunto che: "Siamo passati anche per una possibilità di intervento ma è stata evitata". Un sollievo, perchè se già senza operazione il portiere francese è stato indisponibile per tutto questo tempo: cosa ne sarebbe stato di lui se fosse andato sotto i ferri? Tra dieci giorni però il numero 16 dovrebbe tornare a disposizione di Pioli anche se tra l'essere a disposizione e l'essere pronto per giocare potrebbe passare ancora un po' di tempo.

Quando rivedremo Mike

Alla luce delle parole di Maldini e di quanto ha anche sottolineato sul recupero di Maignan ("Poi ci metterà tempo: un portiere che non gioca da così tanto deve riprendere le distanze"), la domanda è lecita ed è quella che nell'ambiente rossonero si fanno da metà settembre: quando rivedremo in porta Mike? Va da sè che il portiere francese, così come il suo compagno di nazionale Hugo Lloris del Tottenham, non sarà della partita di Champions martedì. Lo stesso discorso vale per il Monza sabato prossimo. I ragionamenti potrebbero iniziare sulla partita in casa contro l'Atalanta di domenica 26. Secondo i tempi dettati di Maldini, Mike Maignan potrebbe rientrare in gruppo attorno al 20 febbraio, qualche giorno dopo la partita contro il Monza e all'inizio della settimana che porta alla sfida contro i bergamaschi. Bisognerà capire se Mike in pochi giorni di allenamento, senza forzature, riuscirà a rimettersi in ritmo partita oppure se preferirà arrivare pronto al 100% per la sfida successiva contro la Fiorentina e il successivo ritorno degli ottavi di Champions a inizio marzo. Tutto dipenderà da come Pioli ritroverà il suo portiere fra dieci giorni.