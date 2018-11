Gazzetta - Mercato Milan, non c'è solo Ibra: in mezzo Sensi più di Paredes, Rodrigo Caio e Christensen per la difesa

In attesa di capire quali saranno le sanzioni decise dall'UEFA che potrebbero anche cambiare i piani del club di via Aldo Rossi, il Milan sta preparando la campagna acquisti di gennaio, nella quale dovrà intervenire in tutti i reparti. In questi giorni, si parla sempre tanto di Zlatan Ibrahimovic, ma i rossoneri dovranno rinforzare pure il centrocampo e la difesa, anche a causa dei tanti infortuni che ci sono stati nelle ultime settimane.

OCCHI SU SENSI - In mezzo al campo, secondo La Gazzetta dello Sport, il nome che sta diventando sempre più caldo è quello che porta a Stefano Sensi del Sassuolo: solitamente a gennaio i neroverdi non lasciano partire i loro gioielli, ma in caso di determinate garanzie da parte del Milan (riscatto in estate), potrebbero cambiare idea. Il giocatore verrebbe di corsa a Milanello, mentre per ora il club di squinzi è rimasto freddo. A centrocampo, resta aperta poi anche la pista che porta a Leandro Paredes, ma la richiesta dello Zenit San Pietroburgo, che chiede 25 milioni di euro, complica (e non poco) tutta l'operazione.

UN DANESE E UNO SVEDESE - I tanti infortuni costringeranno poi il Diavolo ad intervenire anche in difesa, dove nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Christensen, 22enne centrale del Chelsea che non sta trovando tanto spazio dopo l'arrivo di Sarri (con Conte era titolare lo scorso anno). Attenzione poi sempre anche alla pista brasiliana che porta a Rodrigo Caio, con Leonardo che potrebbe sfruttare i suoi ottimi rapporti con il San Paolo per strapparlo eventualmente a condizioni favorevoli. In attacco, infine, continuano i contatti per Zlatan Ibrahimovic che resta il primo nome della lista: anche ieri le parti sono rimaste in contatto in attesa del momento più propizio per dare l’accelerata decisiva all’operazione. Sullo sfondo c'è poi anche l'ipotesi Alexandre Pato, il quale resta però vincolato al Tianjin da una clausola da 25 milioni di euro.