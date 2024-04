MN - Paulo Fonseca: "Le voci sul Milan? Non so cosa riservi il futuro... "

vedi letture

Durante la conferenza stampa odierna, Paulo Fonseca, tecnico portoghese del Lille accostato al Milan per il dopo-Pioli, non ha smentito né confermato le voci di un possibile approdo a Milanello in estate. Ecco le risposte raccolte da MilanNews.it presente sul posto per sottoporre all'ex mister della Roma le domande sul futuro.

Le voci sul Milan sono vere? "Io sono totalmente concentrato sulle ultime tre partite. Non so cosa mi riservi il futuro...".

Ma in Italia si è sparsa la voce che lei abbia già incontrato Zlatan Ibrahimovic, è vero? (Fonseca sorride n.d.r) "Ma se sto qui a Lille a lavorare. Dai, non credo sia possibile...".

-------

Il Milan è attualmente attivo nel processo decisionale che porterà alla scelta del post Pioli, con diversi nomi sondati in questo periodo. Giorgio Furlani, AD rossonero, ha spiegato in più occasioni che si tratterà di una scelta collegiale e che arriverà come una sintesi fra le idee sue, di Ibrahimovic e di Geoffrey Moncada. Il tutto ovviamente dovrà avere l'approvazione del proprietario Gerry Cardinale.

Nella giornata di ieri sembrava essere quello di Julen Lopetegui il profilo più caldo, ma vista l'accoglienza che la piazza gli ha riservato andrà capito se i dirigenti, che comunque non hanno ancora chiuso e firmato nessuno, potranno effettuare o meno un passo indietro. Tra i profili presi in considerazione ci sono quelli di Fonseca, De Zerbi, Farioli e van Bommel. Il tifo milanista chiede invece a gran voce Antonio Conte, attualmente libero, ma ad oggi non sembrano esserci riscontri in tal senso da parte del club rossonero.

I tifosi intanto hanno fatto partire una petizione "contro" Lopetegui, arrivando a più di 7500 firme raccolte, oltre a promesse varie di disdetta di abbonamenti a pay tv e minacce di disertare lo stadio. Anche il tifo organizzato, la Curva Sud, si è espressa in merito con un duro comunicato: "Signori la pazienza è finita! Il Milan non è un prodotto su cui speculare e Milano non è una piazza che si accontenta di partecipare. Il Milan ha alle spalle un popolo che per storia e tradizione è abituato ad essere nel gotha del calcio mondiale. Se questa proprietà pensa di essere all'altezza di queste prerogative e lo dimostrerà con fatti concreti (e la scelta del nuovo mister ci farà già capire molto), continuerà a godere del sostegno instancabile di un popolo follemente innamorato. Se cosi non fosse dimenticatevi di vivere Milano come isola felice, come avete fatto fino ad oggi.. Sempre col Milan nel cuore!".

Quella del prossimo allenatore sarà una scelta assolutamente da non sbagliare.