Gazzetta - Mercato Milan: rispunta il nome di Youssouf Fofana per il centrocampo. Zirkzee primo nome per l'attacco

vedi letture

La priorità è sempre il centravanti, ma nel prossimo mercato estivo il Milan proverà a fare qualcosa anche in mezzo al campo. In particolare serve un giocatore più difensivo che possa dare una grande mano davanti alla difesa. Il nome giusto potrebbe essere quello di Youssouf Fofana, mediano classe 1999 che ha un contratto con il Monaco fino al 30 giugno 2025.

PIÙ DIFENSIVO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, con un solo anno di contratto, il francese si potrebbe prendere in saldo. Dotato di un fisico imponente e di grande atletismo, è quello che manca al centrocampo rossonero dove ci sono tanti giocatori che amano guardare avanti, mentre manca un giocatore che di fatto pensi di più alla fase difensiva rispetto a quella offensiva. Non è la prima volta comunque che il Milan mette nel mirino Fofana, visto che lo aveva già seguito con grande attenzione anche la scorsa estate.

ZIRKZEE PRIMO NOME - Come si diceva all'inizio, la grande priorità del mercato del Milan resta comunque il nuovo numero 9. E il nome forte è sempre quello di Joshua Zirkzee: l'olandese del Bologna è in cima alla lista dei dirigenti del Diavolo e avrebbe già fatto sapere di preferire un nuovo trasferimento in Italia prima di fare il grande salto in Premier League. In via Aldo Rossi, infine, pensano a rinforzare anche la difesa e i due profili al momento più caldi sono quelli di Lilian Brassier del Brest e Tosin Adarabioyo del Fulham (qust'ultimo è in scadenza nel 2024 e quindi in estate si potrà muovere a costo zero).