Merci Giroud in primis. Poi si deve pensare al futuro: due nomi per il nuovo 9 del Milan

Olivier Giroud ha annunciato a MilanTV l'addio al Milan al termine della stagione in corso: "Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al Milan. Io continuerò la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan, in questi tre anni. È il momento giusto per dirlo. Scusa sono un po' emozionato.. La mia storia con il Milan finisce quest'anno, ma comunque il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore". Nel ringraziare il numero 9 rossonero per ciò che ha fatto negli ultimi tre anni, è ovvio poi rivolgere lo sguardo a chi potrebbe essere il prossimo numero 9 del Milan...

Il preferito della dirigenza rossonera è da tempo Joshua Zirkzee, il cui costo si aggira sui 60 milioni di euro. Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky Sport' nella quale ha parlato anche del futuro della punta olandese: "Joshua Zirkzee ha un contratto particolare, è anche arbitro di alcune decisioni". Una di queste, certamente, riguarderà il suo futuro: in tanti lo vogliono, ma il Milan lo vuole più di tutti. Basterà per convincersi?

La clausola di Sesko

Nella lista dei dirigenti del Milan è presente anche Benjamin Sesko, centravanti classe 2003 del Lipsia, autore in stagione di 16 reti complessive. Lo sloveno, che negli anni scorsi veniva visto come uno dei talenti offensivi più interessanti in circolazione, ha caratteristiche diverse da Zirkzee (è alto 195 cm), ma piace comunque molto in via Aldo Rossi fin da quando vestiva la maglia del Salisburgo (in Austria ha giocato insieme ad Okafor). Secondo Sky Germania, grazie alle buone prestazioni di Sesko nella seconda metà della stagione, la clausola rescissoria è ora salita a 65 milioni di euro.