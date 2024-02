Gazzetta - Milan a caccia dell'erede di Giroud: Zirkzee o Sesko su tutti. Tre nomi per la difesa

In attesa di capire come andrà a finire questa stagione, in via Aldo Rossi si sta iniziando a programmare la prossima annata. Non è un mistero che in estate il Milan avrà una grande priorità sul mercato, vale a dire prendere un nuovo centravanti. A giugno è probabile che uno tra Olivier Giroud e Luka Jovic saluterà e i rossoneri sono al lavoro per prendere un grande attaccante che possa rappresentare il presente e il futuro del reparto offensivo milanista.

ZIRKZEE O SESKO? - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che i due nomi in cima alla lista dei dirigenti milanisti sono quelli di Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Sesko del Lipsia. Quest'ultimo è seguito da tempo dal Diavolo, ma al momento il preferito in assoluto è l'olandese in quanto conosce già la Serie A e ha i mezzi tecnici per muoversi in tutte le zone dell’attacco. Ovviamente la concorrenza è tanta, ma Zirkzee, in questo momento della sua carriera, sembra orientato ad un nuovo trasferimento in Italia per continuare la sua crescita prima di andare in Premier League. A livello di valutazione, si partirà da un prezzo del cartellino di 40 milioni di euro, che poi è la stessa cifra che servirebbe per strappare Sesko al Lipsia.

TRE NOMI IN DIFESA - Se in attacco ci sarà il grande investimento, anche in difesa ci sarà comunque un nuovo importante innesto. Ci sono due nomi al momento in cima alla lista del Milan: si tratta di Maxence Lacroix del Wolfsburg e Lilian Brassier del Brest, entrambi già trattati dai rossoneri a gennaio. Sullo sfondo rimane poi anche l'opzione a costo zero, vale a dire Tosin Adarabioyo che è in scadenza di contratto a giugno con il Fulham. Gli altri obiettivi del Diavolo per il mercato estivo saranno un centrocampista centrale fisico e un vice-Theo Hernandez a sinistra.