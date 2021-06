Gazzetta - Milan a caccia di un trequartista: Ziyech (il preferito) e Ceballos i colpi per la Champions

L’addio di Calhanoglu non ha spiazzato il Milan. Affatto! Certo, la scelta di accasarsi all’Inter è stata un colpo basso (bassissimo), ma i rossoneri avevano messo in preventivo la possibilità che il turco potesse non rinnovare. Per questo non sono rimasti a guardare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da tempi non sospetti i dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro per il nuovo trequartista. Maldini e Massara si sono dati tutto il tempo necessario per vagliare costi e opportunità di ogni pista.

PRIMA SCELTA - Il nome in cima alla lista è quello di Ziyech. Giocatore duttile, in grado di agire sia da esterno destro che da “10”, il marocchino piace anche per la sua esperienza internazionale. L’ostacolo è di natura economica: il Chelsea, infatti, dopo aver speso 40 milioni per il suo cartellino, non può permettersi una minusvalenza. La soluzione più adatta è un prestito con diritto di riscatto, ma non sarà facile convincere i Blues. E non bisogna dimenticare l’ingaggio di Ziyech, che a Londra guadagna 6 milioni più bonus, cifra che supera di un paio di milioni il tetto imposto dalla proprietà milanista.

RITORNO DI FIAMMA - Il Milan sta pensando, o meglio, ripensando anche a Dani Ceballos, il quale era già stato vicino ai rossoneri l’estate scorsa (poi preferì l’esperienza all’Arsenal). I rapporti con il Real Madrid sono ottimi: i Blancos preferirebbero una cessione a titolo definitivo, ma l’affare può andare in porto anche in prestito. Lo spagnolo, inoltre, ha uno stipendio alla portata (siamo sui 3 milioni di euro a stagione).