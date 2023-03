Gazzetta - Milan, a Napoli si torna al "passato": Leao largo a sinistra, Krunic con Tonali e Bennacer

LEAO TORNA A SINISTRA - E con ogni probabilità domenica sera a Napoli si rivedrà questo sistema di gioco. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Pioli dovrebbe tornare ad affidarsi quindi alla difesa a quattro, mentre in avanti Rafael Leao dovrebbe partire nuovamente largo a sinistra, cioè il ruolo in cui ha dimostrato di poter giocare meglio e di essere più pericoloso. Con il ritorno del portoghese in quella posizione, si ricomporrebbe poi anche la coppia con Theo Hernandez che tanto male ha fatto alle difese avversarie con la sua velocità e imprevedibilità.

KRUNIC EQUILIBRATORE - Nel ruolo di trequartista, spazio quasi sicuramente a Rade Krunic che avrà il doppio compito di rendersi pericoloso con i suoi inserimenti in area e anche dare una mano in fase difensiva al duo Tonali-Bennacer in mezzo al campo. Anche l'anno scorso, nel momento decisivo della corsa scudetto, la presenza in campo di un trequartista più di equilibrio e meno di qualità ha portato risultati molto positivi.