Gazzetta - Milan, colloquio con il Real per Diaz: accordo sul nuovo prestito, non sul prezzo del riscatto

Risolta la questione portiere con l’arrivo del francese Maignan, ora il Milan dovrà sbrigare altre pratiche non meno importanti. In primo piano, ad esempio, c’è il futuro di Brahim Diaz, giocatore che Pioli allenerebbe con piacere anche nella prossima stagione. Perché lo spagnolo ha fatto bene in rossonero, dimostrando di essere un vero e proprio jolly offensivo, con la sua capacità di agire sulla trequarti ma anche sulle corsie laterali.

TRATTATIVA - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già stato un primo contatto tra Milan e Real Madrid, club proprietario del cartellino di Diaz. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, nel colloquio sarebbe emersa la volontà (condivisa da tutte le parti, Brahim compreso) di rinnovare il prestito per un altro anno. Stavolta, però, Maldini vorrebbe riservarsi la possibilità dell’acquisto a titolo definitivo, ma non ci sarebbe ancora l’accordo sull’eventuale prezzo da fissare per il riscatto (i rossoneri punterebbero su una cifra intorno ai 25 milioni).

CONFERMA - Milan e Pioli, comunque, sono ormai convinti della scelta di trattenere Diaz in rosa. Come detto, il calciatore iberico garantisce diverse soluzioni in attacco grazie alla sua riconosciuta e apprezzata duttilità. I discorsi con il Real Madrid proseguiranno e sembrano esserci tutti i presupposti per arrivare alla definitiva fumata bianca.