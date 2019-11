Gazzetta - Milan, Demiral unico obiettivo per la difesa: la Juve chiede 30 milioni, serve un tesoretto

Ibrahimovic ma non solo: il Milan ha fissato anche un altro obiettivo per il mercato di gennaio. Si tratta del difensore Merih Demiral, il quale - come riporta La Gazzetta dello Sport - era e resta la primissima scelta per rinforzare il reparto arretrato. Come detto, i rossoneri stanno pensando a un giocatore esperto come Ibra, ma la filosofia del club resta quella di puntare sulla linea verde. E il 21enne turco rientra in questi parametri.

30 MILIONI - Insomma, tutto su Demiral. Il compagno di squadra Rugani, anche lui finito ai margini del progetto Juve e più volte accostato al Milan, non convince i vertici di via Aldo Rossi: dirigenti e allenatore concordano sul fatto che se uno sforzo economico andrà fatto, vale la pena concentrare tutte le energie sull’ex Sassuolo. Ma non sarà facile strapparlo ai bianconeri, che intendono monetizzare il più possibile dall’eventuale cessione del classe ‘98. In questa stagione, Demiral ha giocato con il contagocce, ma il valore del cartellino resta di 30 milioni di euro.

TESORETTO - La Juventus, dunque, non farà sconti. Ai rossoneri - che potrebbero anche giocare la carta Donnarumma - non resta che provare a mettere su un tesoretto cedendo alcuni elementi dell’attuale rosa. Come Kessié e Rodríguez, i quali potrebbero lasciare il Milan a gennaio portando almeno 35 milioni complessive nelle casse della società milanista.