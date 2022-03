Gazzetta - Milan e Inter chiedono un’accelerata sul nuovo stadio a San Siro. Altrimenti valuteranno altre zone...

MilanNews.it

Milan e Inter ci stanno lavorando ormai da anni, ma per il momento l'accelerata decisiva per la costruzione del nuovo stadio non è arrivata. Anzi, gli ostacoli burocratici sono purtroppo all'ordine del giorno e provocano ritardi su ritardi. Questa situazione sta iniziando a stufare i due club che negli ultimi giorni stanno realmente valutando la possibilità di costruire il nuovo impianto lontano da San Siro, magari anche fuori dalla città di Milano.

BOTTA E RISPOSTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nella giornata di ieri c'è stata un botta e risposta tra il sindaco Giuseppe Sala e le sue società: il primo cittadino non vorrebbe vedere il nuovo stadio di Milan e Inter in un'altra città, mentre i due club chiedono un'accelerata decisiva altrimenti valuteranno altre zone, come per esempio l’ex area Falck di Sesto San Giovanni. Servono tempi più rapidi e più certezze perchè per rossoneri e nerazzurri il nuovo impianto è fondamentale per tornare a competere anche con i top team europei.

ALTRE AREE - Al momento è tutto fermo per il dibattito pubblico sul progetto del nuovo stadio e fino a quando non ci sarà non si potranno fare altri passi in avanti. Per mettere fretta al Comune, nel comunicato congiunto di ieri, Milan e Inter hanno confermato di essere pronti a valutare altre aree se non ci sarà un'accelerata decisiva su San Siro: "Per i club rimane dunque assolutamente prioritario dotarsi di un nuovo stadio, avendo certezza sui tempi dell’iter autorizzativo, rimanendo aperti a valutare altre soluzioni progettuali, qualora non ci fossero le condizioni per riuscire a realizzare il nuovo stadio di San Siro come ipotizzato". Il sindaco Sala è avvisato...