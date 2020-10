Gazzetta - Milan, ecco Dalot: affare in prestito secco, oggi sarà a Milano. E per la difesa piace Kabak

Nuovo colpo del Milan. Ma non si tratta dell’agognato difensore centrale. Il club rossonero, infatti, ha convinto il Manchester United a "cedere" Diogo Dalot, terzino polivalente di gran belle speranze che in Premier si è un po’ perso. Ma l’aria di Milanello potrebbe fargli bene. E chissà che Pioli non si ritrovi tra le mani un altro Theo Hernandez.

IN PRESTITO - A dire il vero, non siamo di fronte a un autentico "colpo" di mercato (perlomeno non ancora). Perché il ragazzo arriverà in prestito secco, senza particolari oneri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore è stato nel mirino della Roma, ma all’ultima curva il Milan è passato in vantaggio. Dalot gioca a destra, ma può agire anche sul binario opposto. E l’interesse per lui - scrive la rosea - va di pari passo con le trattative per l’uscita di Laxalt. Nei piani di Pioli sia il portoghese che Calabria potrebbero tornare utili anche a sinistra e sostituire eventualmente Theo.

DIFENSORE - Ma la priorità del Milan resta la ricerca di un centrale. Abbandonata la pista Milenkovic (troppo costoso) e sfumato Tomiyasu (c’è troppa distanza con il Bologna), i vertici di via Aldo Rossi stanno continuando a monitorare Nastasic, che lo Schalke 04 potrebbe anche girare in prestito. Ma occhio a un altro difensore di proprietà della società di Gelsenkirchen. Parliamo di Ozan Kabak, vecchio pallino dei rossoneri. Lo Schalke è a corto di soldi e apre a forti sconti: non è da escludere, dunque, un ritorno di fiamma per il talento turco.