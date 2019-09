Gazzetta - Milan, Giampaolo incassa la fiducia del club: il tecnico non è in discussione

Marco Giampaolo, fin dal primo giorno in cui è stato scelto come nuovo allenatore rossonro, ha chiesto tempo, ma si sa che in certi club il tempo non esiste e servono subito risultati positivi. Le prime partite ufficiali sono state piuttosto deludenti e ieri a Torino, nonostante l'ottimo primo tempo giocato, è arrivata la terza sconfitta in cinque giornate di campionato. Un avvio di stagione davvero negativo, che però, per il momento, non mette a rischio la posizione del tecnico milanista.

FIDUCIA TOTALE - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina le parole di ieri nel pre-partita di Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, il quale ha assicurato che Giampaolo non è in discussione: "C’è fiducia totale in Giampaolo e nei giocatori. Sappiamo benissimo che tipo di allenatore abbiamo preso, ci abbiamo parlato anche prima di chiudere il contratto. Crediamo che sia lui l’allenatore giusto. Abbiamo passato questi momenti anche con Sacchi, aveva delle idee precise e nei primi due mesi i risultati non arrivavano". Dichiarazioni arrivate prima della sconfitta, vero, ma non possono essere 90’ minuti a stravolgere il pensiero della società di via Aldo Rossi, tanto che a fine match è filtrato che il club è convinto ad andare avanti e ha apprezzato il passo avanti sul piano del gioco al di là del k.o.

REAZIONE - Insomma, i dirigenti milanisti non possono essere contenti di questo inizio di campionato, ma allo stesso tempo restano convinti che Giampaolo sia stata la scelta giusta e quindi è saggio continuare a dargli tempo e fiducia. Ovviamente, tutti si aspettano un'inversione di tendenza il prima possibile, a partire già dal prossimo match casalingo contro la Fiorentina in programma domenica sera a San Siro.