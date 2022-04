Gazzetta - Milan, Ibra è tornato decisivo con un assist. Ora servono anche i suoi gol

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic è tornato finalmente ad essere decisivo, cosa che non gli succedeva da troppo tempo: dopo il problema al tendine d'Achille rimediato a fine gennaio contro la Juventus, lo svedese ha infatti faticato parecchio a tornare in campo, giocando poi solo pochi spezzoni di partita. E' quindi arrivato il sovraccarico al ginocchio che lo ha tenuto fuori altri dieci di giorni, ma ora sembra stare meglio e anche ieri Stefano Pioli lo ha messo in campo a metà secondo tempo quando la partita era ancora in bilico. E la zampata del campione è arrivata nel recupero quando con una torre di testa ha servito Tonali per il gol della vittoria al 92'.

RIECCO IBRA - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il ritorno del suo totem in attacco può essere fondamentale in questo sprint finale nella corsa scudetto: i rossoneri devono provare a vincere tutti gli ultimi quattro match e poi sperare in un passo falso dell'Inter. Non sarà facile, ma poter contare anche su uno come Ibrahimovic potrà essere molto utile come si visto anche ieri sera contro la Lazio.

SERVONO I SUOI GOL - Nel post-partita, Tonali ha spiegato che in poche squadre hanno in rosa un giocatore come Zlatan, il Milan lo ha e quindi devono cercare di sfruttarlo il più possibile. Ieri è stato decisivo con un assist, ora Pioli spera che possa esserlo anche con qualche gol: lo svedese non segna infatti da gennaio, un'eternità per un grande goleador come lui. In un finale di campionato così aperto e imprevedibile, chissà che la carta Ibra non possa essere quella vincente.