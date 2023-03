Gazzetta - Milan, Ibra scalpita: vuole tornare titolare dopo oltre un anno. Pioli ci pensa, oggi la decisione

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ieri Zlatan Ibrahimovic ha svolto una lavoro personalizzato come da programma a Milanello e oggi tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo in vista del match di domani sera contro la Salernitana. Lo svedese scalpita e si candida ad una maglia da titolare: si giocherà il posto con Olivier Giroud, che dopo tante partite di fila avrebbe bisogno di un po' di riposo, e con Divock Origi, il quale non ha finora mai convinto in maglia rossonera.