Gazzetta - Milan, intesa con l’Atalanta per il prestito di De Ketelaere: manca solo il si del giocatore

Il Milan e l’Atalanta sono vicinissime all’accordo per l’acquisto di Charles De Ketelaere. Per chiudere la trattativa manca solo il sì del giocatore, che ha preso tempo per dare una risposta definitiva. Sul giocatore ci sono stati interessamenti anche di altre squadre, ma il club rossonero e la dea ne hanno parlato in maniera più approfondita: i due club hanno concordato un prestito oneroso a 6 milioni, con diritto di riscatto. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

La formula

Come già detto, il giocatore potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Milan, però, voleva comunque mantenere la possibilità di riacquistare il giocatore qualora dovesse fare bene e l’Atalanta decidesse di esercitare il riscatto, ma è arrivato il no secco della Dea. Anche il prestito secco non era un’alternativa valida per il club bergamasco, che dunque è riuscito a trovare questo accordo con il Milan.

Volontà

Il giocatore, di ritorno dalla tournée americana, affronterà il discorso con i suoi agenti: il problema non è l’ingaggio che percepirebbe il giocatore, che non sarebbe molto lontano da quello che prendeva in rossonera, ma le motivazioni con cui iniziare questa nuova avventura a Bergamo. Le possibilità ci sono per rifarsi: l'Atalanga ha sempre dimostrato di lavorare bene con i giovani; Gasperini, inoltre, è intrigato dalle qualità tecniche del giocatore. Le carte sono in tavola, ora sta al giocatore scegliere.