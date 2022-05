Gazzetta - Milan-Investcorp, avanti tutta senza intoppi: tra questa e la prossima settimana le firme sul contratto vincolante, poi il closing

Così come la corsa in campionato della squadra di Pioli, anche la trattativa per la cessione del Milan ad Investcorp prosegue spedita e senza intoppi: dalla due diligence, cioè l'analisi dei conti del club di via Aldo Rossi, non sono infatti emerse criticità e dunque l'operazione tra il fondo arabo ed Elliott va avanti veloce verso la fumata bianca che dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno.

PROSSIMI STEP - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega quali saranno i prossimi step della trattativa: conclusa la due dilgence, ora gli avvocati dei due fondi stanno lavorando per stipulare i contratti che definiranno di fatto la cessione del Milan. I tempi tecnici, in questa fase, sono piuttosto lunghi, ma questo non deve preoccupare perchè il signing, vale a dire la firma sul contratto vincolante, dovrebbe avvenire in tempi piuttosto brevi (tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima).

SIGNING E CLOSING - La firma di questo contratto, che stabilirà anche le altissime penali nel caso in cui una della due parti dovesse tirarsi indietro dopo la firma del preliminare, è la fase che precede il closing, cioè il passaggio vero e proprio delle quote da Elliott a Investcorp. Il conto alla rovescia ormai è iniziato e l'annuncio dello sbarco al Milan del fondo del Bahrain è imminente. Manca davvero poco, poi l'era araba in via Aldo Rossi potrà finalmente iniziare.