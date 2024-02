Gazzetta - Milan, le priorità del mercato estivo: un centrale difensivo, un centravanti, un centrocampista e un terzino. Ecco i nomi

Si è chiuso da pochi giorni il mercato invernale, ma è gà il momento di pensare a quello estivo. Se a gennaio il Milan ha chiuso solo due colpi (il rientro dal prestito al Villarreal di Gabbia e l'acquisto dal Verona di Terracciano), a giugno dovrà essere molto più attivo visto che le priorità sono diverse: un centrale difensivo, un centravanti, un centrocampista e un terzino.

DIFESA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che inizia la sua analisi sul mercato estivo del Milan dalla difesa. I nomi che circolano sono di fatto gli stessi di gennaio: Lilian Brassier, giocatore classe 1999 del Brest (i francesi chiedevano 12 milioni di euro, in estate dovranno abbassare le pretese), Maxence Lacroix, 23enne francese del Wolfsburg, e Tosin Adarabioyo, centrale inglese che è in scadenza di contratto con il Fulham. Occhio però anche ad altri profili come quelli di Kelly del Bournemouth e di Badiashile e Chalobah del Chelsea.

GLI ALTRI REPARTI - A prescindere dal futuro dei due 9 attuali (Jovic ha convinto e viaggia verso il rinnovo, Giroud deciderà a fine campionato), tra qualche mese il Milan dovrà fare un grosso investimento in attacco. In lista al momento ci sono quattro nomi: Sesko del Lipsia, Zirkzee del Bologna, Gimenez del Feyenoord e David del Lille. Per quanto riguarda il centrocampista, potrebbe tornare di moda il nome di Carney Chukwuemeka del Chelsea, mentre come terzino non è un mistero che il Diavolo si sia mosso da tempo per Juan Miranda che è in scadenza di contratto con il Betis. I rossoneri sono in pole, ma l'affare non è ancora chiuso (occhio in particolare al Borussia Dortmund).