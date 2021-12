Gazzetta - Milan, Leao out contro il Napoli ma non solo: difficile recuperi anche per l'Empoli

Continua l'emergenza infortuni in casa rossonera, soprattutto in attacco dove al momento ai box ci sono Ante Rebic, Rafael Leao, Olivier Giroud e Pietro Pellegri. Il francese dovrebbe tornare oggi ad allenarsi in gruppo e quindi essere a disposizione per il big-match di domenica contro il Napoli. Il croato e l'ex Monaco torneranno sicuramente a gennaio, ma il rischio è il 2021 calcistico sia già finito anche per il giovane attaccante portoghese.

NIENTE NAPOLI - Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Leao, che è alle prese con una lesione muscolare del bicipite muscolare della coscia destra rimediata nella sfida di campionato contro la Salernitana dello scorso 4 dicembre, non recupererà in tempo per il match contro i partenopei di Spalletti. Ma non è tutto: l'ex Lille, infatti, rischia fortemente di restare fuori anche per il successivo impegno del Diavolo in casa dell'Empoli.

DURA PER EMPOLI - Leao ci proverà a rientrare, ma secondo la Rosea sarà davvero dura vederlo tra i convocati per la trasferta in terra toscana. A Milanello, visti i tanti infortuni, non si vogliono comunque correre rischi di possibili ricadute che potrebbero tener fuori il portoghese per altre settimane e dunque non si affretteranno i tempi inutilmente. Contro il Napoli, il peso dell'attacco rossonero sarà quindi ancora una volta tutto sulle spalle di Zlatan Ibrahimovic, anche perchè il rientrante Giroud avrà solo pochi minuti nelle gambe.