Gazzetta - Milan, meno muscoli e più piedi buoni: Pioli studia un centrocampo tutta qualità

La vittoria contro il Parma ha ridato entusiasmo e un po' di serenità al Milan, anche se sarà fondamentale portare a casa i tre punti anche domenica in casa del Bologna e nelle partite successive perchè i rossoneri devono migliorare il più possibile la loro classifica prima della sosta natalizia. A parte Duarte, Stefano Pioli ha tutti a disposizione e ora è al lavoro per cercare di mettere in campo più qualità possibile, soprattutto in mezzo al campo.

TORNA PAQUETA' - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che domenica contro il Bologna dovrebbe essere confermato lo stesso centrocampo di Parma (l'unica novità potrebbe essere Krunic al posto di Kessie), ma molto presto potrebbe cambiare ancora per inserire nell'undici titolare Lucas Paquetà, il quale ha recuperato dal problema fisico che non gli ha permesso di giocare al Tardini. A fare spazio al brasiliano sarà quasi certamente Kessie (o Krunic).

INTOCCABILI - Bennacer e Bonaventura sono al momento due titolari inamovibili per Pioli: l'algerino ha ormai superato da tempo Lucas Biglia nelle gerarchie del tecnico milanista, mentre Jack è tornato il giocatore intoccabile che era prima del grave infortunio al ginocchio. Ma questo Milan non può fare a meno nemmeno di Paquetà, che è un patrimonio molto importante del club di via Aldo Rossi, e quindi Pioli dovrà trovare spazio in campo anche a lui.