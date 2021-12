Gazzetta - Milan-Napoli è anche Ibra vs Mertens: Pioli e Spalletti si aggrappano ai loro centravanti

C'è grande attesa per il big-match di domenica sera a San Siro tra Milan e Napoli. Vero che in entrambe le squadre mancheranno diversi pezzi da 90 per infortunio, ma lo spettacolo in campo non mancherà certamente, così come le grandi sfide tra giocatori. La più intrigante è quella a distanza tra Zlatan Ibrahimovic e Dries Mertens, i quali avranno il compito di trascinare con la loro qualità i rispettivi attacchi.

CENTRAVANTI DIVERSI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che si tratta di due centravanti molto diversi tra loro sia dal punto di vista fisico che di come interpretano il ruolo: lo svedese è alto e potente, il belga invece è piccolino e guizzante. Sono talmente differenti che potrebbero giocare senza nessun problema insieme in un attacco a due. Dal confronto che fa la Rosea questa mattina emerge che stiamo parlando di due giocatori di qualità e la loro sfida a distanza sarà sicuramente una delle chiavi del match di domenica sera.

COSE IN COMUNE - Ibra e Mertens sono molto diversi tra loro, ma hanno anche alcune cose in comune: per esempio il loro piede preferito è il destro, ma sanno inventare grandi cose anche con il sinistro. Sono entrambi molto abili nell'uno contro uno (ovviamente hanno uno stile di gioco diverso tra loro), così come sono molto bravi a mettersi a disposizione della squadra e a dialogare con i compagni. Insomma ci sono tutti i presupposti per una grande sfida.