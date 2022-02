Gazzetta - Milan, non solo Renato Sanches per il dopo-Kessie: spunta l'idea Veretout

Dopo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan perderà quasi certamente anche un altro giocatore a zero, vale a dire Franck Kessie, il quale con ogni probabilità non rinnoverà il suo contratto con i rossoneri in scadenza il prossimo 30 giugno. Con il suo addio, sarà necessario in estate un nuovo rinforzo in mezzo al campo dove Stefano Pioli ripartirà da due certezze importanti come Sandro Tonali e Ismael Bennacer.

NUOVO RINFORZO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che a loro si aggiungerà anche Yacine Adli, giovane centrocampista che il Milan ha preso un anno fa dal Bordeaux e che sta giocando questa stagione in prestito al club francese. Ma ovviamente non possono bastare solo tre mediani per un'annata intera tra campionato, Coppa Italia e una coppa europea e per questo il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara stanno valutando altri possibili innesti da regalare a Pioli.

RITORNO DI FIAMMA? - Da tempo, ormai, il primo nome della lista è quello di Renato Sanches del Lille, ma nelle ultime ore sta circolando anche un'altra indiscrezione: sempre secondo la Rosea, infatti, il Diavolo sarebbe interessato a Jordan Veretout, centrocampista della Roma che il Milan aveva seguito a lungo due anni e mezzo fa quando era alla Fiorentina. I giallorossi lo valutano circa 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe anche scendere visto che il francese non sembra rientrare più di tanto nei piani di Mourinho. Per ora si tratta solo di voci, vedremo più avanti se questa pista diventerà o meno concreta.