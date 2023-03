Gazzetta - Milan, obiettivo secondo posto. Pioli conferma la squadra di Londra quasi in blocco: c'è ancora Giroud davanti

Dopo aver conquistato la qualificazione ai quarti di Champions League, il Milan torna in campo stasera contro la Salernitana in campionato, con un obiettivo ben preciso: vincere e riagganciare l'Inter al secondo posto in classifica. E per farlo Stefano Pioli si affiderà ancora una volta ai suoi titolarissimi.

COME A LONDRA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nei giorni scorsi si pensava che il tecnico rossonero potesse fare un po' di turnover e invece stasera a San Siro contro i campani confermerà quasi in blocca la formazione che ha messo in campo mercoledì a Londra contro il Tottenham. L'unica novità è la presenza a destra di Alexis Saelemaerkes, scelta obbligata visto che Junior Messias si è infortunato contro gli Spurs e dovrà restare fuori per un mese.

STRAORDINARI PER GIROUD - Per il resto non ci saranno cambiamenti, neppure in avanti dove a guidare l'attacco del Milan ci sarà nuovamente Olivier Giroud. Nonostante abbia giocato tantissimo nelle ultime settimane, Pioli si affiderà ancora al centravanti francese, con Ibrahimovic, Origi e Rebic che quindi partiranno ancora dalla panchina. Se lo svedese è "giustificato" visto il lungo stop per infortunio, gli altri due stanno vivendo una stagione piuttosto deludente. E così Giroud sarà costretto ancora una volta agli straordinari.