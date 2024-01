Gazzetta - Milan, oggi si chiude per Popovic. C'è l'ok di Brassier: cosa faranno ora i rossoneri?

Matija Popovic, attaccante classe 2006, è ad un passo dal Milan. Mancano ancora da sistemare gli ultimissimi dettagli, ma ormai ci siamo quasi tanto che ieri il giovane serbo, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Partizan Belgrado il 31 dicembre, è sbarcato a Milano con i suoi agenti. La sua scelta ormai l'ha fatta, vuole il Diavolo, preferendolo anche ad altri grandi squadre europee, tra cui anche il Manchester City.

IN CHIUSURA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri ci sono stati nuovi contatti positivi tra Popovic e i dirigenti del Milan e che oggi è in programma un ultimo meeting per chiudere definitivamente la trattativa. Già domani potrebbe essere il giorno giusto per l'ufficialità dell'arrivo in rossonero del serbo che in attacco può fare sia la prima che la seconda punta. Sbarcherà a Milanello senza presenze nella prima squadra del Partizan (come Pierre Kalulu nel 2020) e inizialmente è destinato a giocare nella Primavera di Ignazio Abate.

ATTESA BRASSIER - In attesa di chiudere questa trattativa, in via Aldo Rossi continuano a lavorare sul difensore centrale da regalare a Stefano Pioli. Lilian Brassier, come ha confermato qualche giorno fa anche il dt Moncada, è sempre nella lista del Diavolo e ha già fatto sapere ai suoi agenti che gradirebbe il trasferimento al Milan. Tocca ora al Diavolo decidere se affondare il colpo oppure se preferire altri profili. Poi andrà convinto il Brest a lasciarlo partire per meno di 10 milioni di euro, ma attenzione alla concorrenza del Monaco, che da tempo è in forte pressing su Brassier.