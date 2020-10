Gazzetta - Milan, per Kabak ballano 5 milioni: Schalke disposto a scendere a 20, si continua a trattare

Il Milan punta con decisione su Ozan Kabak, vecchio pallino del club rossonero. La trattativa è in corso: lo Schalke è partito da una richiesta di 25 milioni di euro, mentre i vertici di via Aldo Rossi vorrebbero spenderne al massimo 15. Insomma, c’è ancora distanza, ma la “forbice” non è poi così ampia.

SCONTO - Anche perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, la società tedesca - che non naviga in buone acque dal punto di vista finanziario - sembra disposta a concedere uno sconto sul cartellino del difensore turco. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, infatti, nelle ultime ore lo Schalke 04 avrebbe dato la disponibilità a cedere Kabak per 20 milioni di euro. Ballano ancora 5 milioni, ma le parti potrebbero venirsi incontro magari con l’inserimento di alcuni bonus.

SI TRATTA - Il tempo a disposizione è poco, ma il dialogo prosegue bene. La partita è apertissima - scrive la Gazzetta - con la concreta possibilità che tutto slitti a domani. Il Milan vuole chiudere l’operazione e regalare a Pioli un rinforzo per la difesa: Kabak è l’uomo, o meglio, il giovane giusto.