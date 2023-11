Gazzetta - Milan, prima convocazione per Camarda: può diventare il più giovane debuttante in A

Di Francesco Camarda se ne parla da diverso tempo per i centinaia di gol segnati nelle giovanili del Milan. Ora però è arrivato il momento di una giornata che sarà sicuramente indimenticabile per lui, vale a dire la prima convocazione per una partita della prima squadra. Vista l'emergenza in attacco per le assenze di Leao, Giroud e Okafor, domani sera contro la Fiorentina, tra i disponibili di Stefano Pioli ci sarà anche il giovane attaccante della Primavera rossonera.

RECORD DA BATTERE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che domani Camarda avrà 15 anni, 8 mesi e 15 giorni e nel caso in cui dovesse giocare anche un solo minuto diventerebbe il più giovane esordiente della storia della Serie A, battendo il record attuale che spetta a Wisdom Amey, difensore del Bologna che nel 2021 debuttò a 15 anni, 9 mesi e un giorno. Sarebbe un momento storico per il giocatore in primis e ovviamente anche per il Milan e per tutto il calcio italiano. Ci sono poi altri record che Camarda potrebbe battere. Il più bello sarebbe sicuramente quello di diventare il più giovane marcatore della Serie A, primato che al momento spetta al romanista Amedeo Amadei che segnò la sua prima rete il 9 maggio 1937 a 15 anni, 9 mesi e 13 giorni.

PRIMO CONTRATTO - In attesa di vedere cosa succederà domani sera a San Siro, in via Aldo Rossi sanno bene che non appena Camarda compirà 16 anni (il 10 marzo 2024) bisognerà fargli firmare subito il suo primo contratto da professionista che sarà di massimo tre anni. Al giovane numero 9 della Primavera non mancano certamente gli estimatori e per questo il Milan lo vuole blindare. Manca ancora qualche mese alla firma, ora c'è da pensare alla Fiorentina e ad una serata che sarà indimenticabile per Francesco.